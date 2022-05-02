Sözcü yazarı Toker: Anayasal haklarını barışçı yollarla kullanan bireylerin, hayatlarına kastedilerek cezaevine atıldığı bir toplumda gerçek bayram yoktur

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Gezi davasındaki mahkumiyet kararlarına tepki göstererek, "Anayasal haklarını barışçı yollarla kullanan bireylerin, hayatlarına kastedilerek cezaevine atıldığı bir toplumda gerçek bayram yoktur." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında, "Gezi; baskıcı, gerici, tek tipleştirmeyi dikte eden politikalara kitlesel bir itirazdı. Merkezsiz, örgütsüz, kendiliğinden, tam da bunun için kıymetli bir halk hareketi. AKP iktidarı içinse insanların yan yana, kalabalık bir görüntü vermesi, bir amaç için toplanması, ses yükseltmesi ancak onun iradesi, kullandığı sınırsız mali kaynaklar ve iktidar gücüyle organize etmesine bağlıdır. Talimatla düzenlenmemiş, tek tip obje ve kumanyalar dağıtılmamış, insanların cetvelle çizilmiş bir oturma düzeninde dizilmediği, karşısında yüksek bir kürsünün bulunmadığı her kalabalık, AKP için “tehdit” ve “tehlike”dir." ifadesini kullandı.

Toker şunları kaydetti:

"Gezi davasında, toplumun bütününe gözdağı vermeyi amaçlayan güdümlü, ağır kararlar, işte bu karşıtlığın doğurduğu intikamcı bir anlayışın ürünü. Ancak iktidarın göremediği, ne yaparsa yapsın bu toplumda baskıya, dayatmaya, gericiliğe karşı güçlü bir damarın var olduğu gerçeğidir.

Osman Kavala, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ve hukuksuzca alıkonulan herkese dayanışma duygusuyla selamlar."

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; 7 kişiye 18 yıl hapis ve tutuklama!

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.