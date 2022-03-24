Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: Temel gıda ürünlerinde asıl mesele 'kıtlık' değil 'açlık'

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Temel gıda ürünlerinde asıl mesele 'kıtlık' değil 'açlık'!" dedi. Yılmaz "Ekmek bile almakta zorluk çeken insanlar süt rafının yanına uğrayamıyor bile… Zira yağmur gibi yağan ve tek seferde yüzde 200'lere varan zamlarla alım gücü eridi. Ürün, rafta dizili olsa da fileye giremiyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Et ve Süt Kurumu'nda ete gelen zamlara değinerek yazısında "Dana kıyma Et ve Süt Kurumu'nda 56 TL'den 83 liraya, kuşbaşı 62.5 liradan 92 liraya çıktı… Zamların süreceğinin herkes farkında; etin kilosunun 200 liraya gelmesi kimse için sürpriz olmayacak. Hayvan yemi ve mazot maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Besiciden alınan karkas ete zam uğramıyor. Üreticinin cebine giren para artmıyor, giderler katlanıyor" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın