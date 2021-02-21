Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: İstanbulkart 16 bin bakkala giriyor; ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapabilecek

T24 Haber Merkezi

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma projesini yürüten eski TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın'ın ihtiyaç sahiplerinin İstanbulkart ile 16 bin bakkaldan ücretsiz alışveriş yapacaklarını söylediğini aktardı.

Köşe yazısında Serpil Yılmaz, Gökhan Günaydın'ın Türkiye'nin tarım ithalatçısı konumuna geldiğini belirterek rakamlar verdiğini yazdı.

O rakamlar şöyle:

"Geçen yıl 9 milyon ton buğday, 3 milyon ton soya, 1.5 milyon ton mısır ithal ettik. Tarım yapılan 24 milyon hektar alan, son 18 yılda 3.5 milyon hektar azaldı.”

Toplam 39 ilçesi olan İstanbul'un 15 ilçesinde tarım yapıldığına dikkati çeken Gökhan Günaydın'ın kent yoksulluğu ile ilgili Serpil Yılmaz'a aktardığı bilgiler şöyle:

“İstanbul'da 16 bin bakkalı pazarlama sistemine entegre edeceğiz. Anadolu'daki tarım kooperatiflerinden aldığımız ürünleri, bakkallara dağıtacağız. İhtiyaç sahipleri İstanbul Kart'la bu bakkallardan ücretsiz alışveriş yapabilecekler."