Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: İktidar iş alemine 'sahip' gibi bakıyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle buluşmasında "Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun" ifadesini değerlendirdi.

"Makro ekonomideki krizlerin çözümünü patronlarda aramanın tek bir mantığı var" diyen Yılmaz yazısında şöyle dedi:

"İktidar iş alemine “sahip” gibi bakıyor. Ki palazlanan yandaş iş insanlarına bakarsanız, bu yargıda haksız sayılmaz.

Kendisi de işveren olan Nebati'nin bir gazeteciye söylediği “Program tutmazsa siz yalnızca ücretinizi kaybederseniz ama ben batarım” demesinin tercümesi de bu.

İktidarın akıl edemediği tek çözümü muhalefet söylüyor: Kamu kaynağının kamu yararına dağıtılmasını sağlayacak bir demokrasiye işlerlik kazandırmak.

Yani hemen seçim…"