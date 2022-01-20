Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: GES'lere zam gelmeseydi artan maliyet hangi kesime yüklenirdi; daha karanlık günler geçireceğimiz kesin

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, EPDK tarafından belirlenen "dağıtım hizmet bedeli"nin halkın faturasına yansıdığını aktararak "Elektrik dağıtım firmaları 'Yapılan zamlar bizim cebimize girmiyor' diyorlar. 2022 başında elektrik dağıtım hizmet bedeli belirlenirken, 'ne hikmetse' lisanssız güneş enerji santralı (GES) yatırımcıları kurban seçildi." dedi.

Yılmaz GES'lere yapılan zamma ilişkin olarak "Çoğunluğu GES yatırımcısı olan lisansız yenilenebilir elektrik üreticileri, yeni yıla yüzde 398 zamla uyandı. Onlara bu kadar zam gelmeseydi artan maliyet hangi kesime yüklenirdi; sanayiye mi, tarıma mı, meskenlere mi; aydınlatmaya mı? Daha karanlık günler geçireceğimiz kesin" ifadelerini kullandı.

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