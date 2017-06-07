Sözcü yazarı: Selvi'nin, Kılıçdaroğlu'na dediklerinin Türkçesi şu; "Kontrollü darbe deme, başın derde girecek"

Sözcü yazarı Can Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe' ifadesini kullanmakta özel bir ısrarım yok" açıklamasını köşesinde paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi eleştirdi. Selvi'nin, Kılıçdaroğlu'nun beyanlarını aktardıktan sonra. "CHP liderinin kontrollü darbe konusunda profili biraz düşüreceği izlenimi edindim" dediğini hatırlatan Ataklı, "Bakın bunun Türkçesi şudur: 'Kemal Kemal, kendine gel, bak uyarıyoruz, şu kontrollü darbe lafını ikide bir kullanma, yoksa başın fena derde girecek." diye yazdı.

Can Ataklı'nın “Kemal ikide bir kontrollü darbe deme yoksa başına iş açılacak" başlığıyla yayımlanan (7 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümüş şöyle:

Dikkatimi çeken şeyler

Hürriyet'in saray ve hükümetten aldığı bilgileri servis eden yazarı önceki gün “FETÖ'cülerin 15 Haziran'da yeni bir darbeyi konuştuklarını” yazdıktan ve CHP Genel Başkanı'na adeta parmak sallayarak “Kontrollü darbe demeyin, bu FETÖ'cülerle ve yabancı istihbarat teşkilatlarıyla aynı dili kullanmak oluyor” dedikten sonra aynı tavrını dün de sürdürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aramasını fırsat bilen Hürriyet yazarı, “tarafsız” bir tavır takınarak CHP liderinin söylediklerini aynen yazdıktan sonra bir gün önceki parmak sallamasını sürdürerek yine “kontrollü darbe” sözünü etmemesini istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet yazarının yazısından sonra nezaket göstererek kendisini aramış ve bazı bilgiler vermiş. Hürriyet yazarı da bunları köşesinde paylaşmış.

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz ile ilgili zihinlerde kuşku yaratan konuları madde madde özetlemiş.

Bu maddeler şöyle:

1‐ 15 Temmuz'u araştırmak üzere Meclis'te kurulan komisyona neden görev yaptırılmadı?

2‐ O.K. diye bir kişi MİT'e gidiyor, darbe yapılacak diyor. Oysa sadece MİT müsteşarı kaçırılacak diye ihbarda bulunduğu söylenmişti. Darbe ihbarında bulunduğu neden gizlendi?

3‐ MİT, O.K.'yı dinledikten sonra hangi önlemleri alıyor? Biz bunu hiç sormuyoruz.

4‐ O gece Cumhurbaşkanı'na bilgi veriliyor. Ama neden Başbakan'a bilgi verilmiyor?

5‐ Cumhurbaşkanı A Haber‐ATV ortak yayınında 3 ayrı uçak beni bekliyordu diyor. Demek ki siz darbe bilgisine sahipsiniz. O uçaklar bu talimat üzerine bekliyordu.

6‐ Darbeyle ilgili en ciddi soruşturmayı yapan savcı neden görevden alındı? 7‐ Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmaması için bir çaba var. Bu da bizde bilinçli olarak darbe kapatılmaya çalışılıyor kanaatinin oluşmasına neden oldu. 8‐ 15 Temmuz gerekçe gösterilerek bütün muhalifler susturuluyor. Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri FETÖ'cü mü?

Kılıçdaroğlu, bu soruları sıraladıktan sonra, “Bu soruları neden soruyorum” diye sormuş. Hürriyet yazarının “neden” demesini bile beklemeden cevabını vermiş. Demiş ki; “Bütün bunları 15 Temmuz'daki 249 şehidimiz için soruyorum. Hep diyoruz ya şehitlerimiz, şehitlerimiz diye. Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın istiyorum. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için bu soruların cevaplandırılması gerekiyor.”

Daha ne desin?

Ama Hürriyet yazarını bunlar pek ilgilendirmiyor. Ondan istenen “kontrollü darbe” sözünü tedavülden kaldırtmak. Belli ki ne söylenirse söylensin etki yaratmayacağını ama “kontrollü darbe” sözünün bir karşılık bulduğuna inanıyorlar. Bu nedenle asıl hedef bu tanımı kullandırmamak.

Hürriyet yazarı “tarafsız” biçimde Kılıçdaroğlu'nun sözlerini aynen yayınladıktan sonra tekrar şunu yazmış: “Kılıçdaroğlu'na, ‘kontrollü darbe' konusundaki çağrımı hatırlatıp, kullanmaya devam edip etmeyeceğini sordum. ‘Özel bir ısrarım yok. Bütün arzum darbenin bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılıp aydınlatılması' dedi. CHP liderinin kontrollü darbe konusunda profili biraz düşüreceği izlenimi edindim.”

Bakın bunun Türkçesi şudur: “Kemal Kemal, kendine gel, bak uyarıyoruz, şu kontrollü darbe lafını ikide bir kullanma, yoksa başın fena derde girecek.”

Böyle oldu bizde gazetecilik artık.