Sözcü yazarı Saymaz: Z kuşağı Boğaziçi'ndeki akranlarının başından geçenlere bakarak olan biteni görüyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Z kuşağı"na yönelik açıklamalarına atıfta bulunarak, "Z kuşağı Boğaziçi'ndeki akranlarının başından geçenlere bakarak olan biteni görüyor" görüşünü savundu.

Saymaz yazısında, "AK Parti'ye göre, iktidarına itiraz edenler din düşmanı, sokakta hakkını arayanlar terörist, özgürlük için çabalayanlar ise sapkın… Bunun son örneği, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar oldu." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananların Z kuşağına anlatılmasını salık vermişti. Artık ihtiyaç kalmadı. Z kuşağı Boğaziçi'ndeki akranlarının başından geçenlere bakarak olan biteni görüyor. Bir akademisyenin sınavla giremeyeceği üniversiteye parti üyeliği sayesinde atandığını görüyor. Torpili ve partizanlığı görüyor.En zekilerinin hak aradıkları için dövüldüklerini görüyor. Özgürce tartışmak istedikleri için linç edildiklerini görüyor. Akıl tutulmasını da beyin göçünü de görüyor." ifadesini kullandı.