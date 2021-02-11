Sözcü yazarı Saymaz: Uzlaşı için şartlara “Evet” diyen İnce temasların bitmesini beklemeden istifa etti

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Muharrem İnce'nin uzlaşı için şartları kabul ettiğini ancak temaslar bitmeden istifa ettiğini yazdı.

Saymaz, "Beklenen oldu ve Memleket Hareketi'nin lideri Muharrem İnce, istifa etti. Halbuki geçen hafta CHP'de barış rüzgârları esiyordu. Eski milletvekilleri Metin Lüftü Baydar, Hakkı Akalın ve Mevlüt Dudu, ayrılığın önüne geçmek için girişimde bulundu. Uzlaşı için üç şart saptandı: Cumhurbaşkanı adayı CHP üyeleri tarafından belirlenecek, genel başkanı üyeler seçecek, iki dönem birinci olamayan lider istifa edecek. İnce, şartlara 'Evet' dedi. CHP'de adettir. Partide birlik arayışlarında 'Abi' diye andıkları eski genel başkanlar etrafında uzlaşma aranır. Benzer şekilde davranıldı." değerlendirmesini yaptı.

Saymaz yazısında, "Heyet 3 Şubat'ta eski genel başkan Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı ziyaret etti.İstanbul'da bulunan Altan Öymen telefonla arandı. Karayalçın ve Çetin, 5 Şubat'ta Deniz Baykal'ın evinde toplandı. Görüşmeden sonra Karayalçın, Kılıçdaroğlu'nu aradı. Kılıçdaroğlu, sel felaketinden ötürü İzmir'de olacağını, hafta başında üç vekille görüşeceğini söyledi. Ancak İnce, temasların bitmesini beklemeden istifa etti." ifadesini kullandı.