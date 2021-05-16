Sözcü yazarı Saymaz: Türkiye, turiste cennet köşesi, vatandaşa Kerbela

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "İki Türkiye var. Biri turistlerin Türkiye'si… Öteki vatandaşların.Türkiye, turiste cennet köşesi, vatandaşa Kerbela." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Otelleri ve seyahat acentesi bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dedi ki: 'Kısıtlamalar turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gibi sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyor. Turist olmak avantajlı oluyor Türkiye'de.' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu durur mu, o da ekledi: 'Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız.' Reklamını bile çektiler. Bu reklamda, 'Eğlenin. Ben aşılıyım' yazılı maske takan çalışanlar turistlere hizmet veriyor. Neredeyse çalışanların boynuna 'Korona değilim' diye levha asacak, kulaklarına küpe takacaklar." yorumunu yaptı.

Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Turistlere Antalya'da denize girmek, Bodrum'da güneşlenmek, İzmir Kordon'unda el ele yürümek, Salda Gölü'nde ayağını suya sokmak ve Marmara'da balık tutmak serbest.

Yazlığının önündeki koyda serinlenen vatandaşa para cezası yazılıyor. Bir tek yırtık dona haciz memuru gönderemedikleri kaldı. Düşünün: Sahilde bir otelin bitişiğinde eviniz var. Kumsalın kenarındasınız üstelik. Turistin girdiği suya siz ancak tülün ardından bakabilirsiniz."