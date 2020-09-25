Sözcü yazarı Saymaz: TCDD sendikadan korktuğu kadar Covid’den korkmuyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Koronavirüs nedeniyle can kaygısı yaşadıklarını belirten Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı İzmir Trafik Yönetim Merkezi'ndeki beş kamu görevlisinin sürgün edildiğini yazdı. Saymaz, "TCDD sendikadan korktuğu kadar Covid’den korkmuyor" görüşünü savundu.

Saymaz, "TCDD dilekçeden 50 gün sonra 32 çalışanın görev yerini değiştirdi. Bu 32 kişiden 17'si BTS üyesiydi. 17 BTS'liden beşi Koronavirüs'e karşı önlem alınması için dilekçe verenlerdi. Nereye mi gönderildiler? Torbalı, Denizli, Tekirdağ, Sivas ve Erzincan! Sürgün edilenler işe iade davası açtıTCDD, İzmir İdare Mahkemesi'ndeki davaya gönderdiği yanıtta, beş memurun koronavirüsü bahane ederek, görevden kaçtığını iddia etti." ifadesini kullandı.

Saymaz, "TCDD'nin savunmasından aktarıyorum: 'İş yerindeki çalışma koşullarını bahane ederek, görev yapmaktan imtina etmiştir. Bu durum iş yerinde huzuru bozmaktadır ve risk teşkil etmektedir.' TCDD, çalışanlarını İzmir'den yüzlerce kilometre uzağa sürmesini, “Personelin uzun süreler aynı iş yerinde çalışması işletme körlüğüne neden olduğundan rotasyon uygulaması olabilmektedir” diye açıkladı. Neyse ki İzmir İdare Mahkemesi, dört memur hakkında sürgün kararının yürütmesini durdurdu. Fakat BTS'liler işe döndüklerinde, haklı çıktıklarını gördüler. Çünkü altı ay önce verdikleri dilekçede işaret ettikleri üzere dört çalışan Koronavirüs'e yakalanmıştı. 14'ü ise karantinadaydı. Zaten izinsiz görev yapan çalışanlar daha da eksilmişti. İddiaya göre… Bu eksilmeden ötürü eleman ihtiyacı doğduğu için kurs görmemiş, yeterlilik sınavına girmemiş, girse de geçememiş olanlara iş başı yaptırıldı. Bir kontrolörün sekiz saniyede bir kod göndererek, trafiği yönettiği düşünülürse… En yoğun demiryolu trafik hattı olan İzmir'in rayları, bugün risk altındadır." düşüncesini dile getirdi.