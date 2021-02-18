Sözcü yazarı Saymaz: PKK'nın elindeki 13 rehineyi kurtarmak için gidip 16 şehit cenazesiyle dönmenin bir faturası olmayacak mı?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Gara operasyonuna ilişkin olarak, “PKK'nın elindeki 13 rehineyi kurtarmak için gidip 16 şehit cenazesiyle dönmenin bir faturası olmayacak mı?” diye sordu.

Saymaz yazısında, “Akar, yakalanan iki PKK'lıdan birisinin 'Erbil ziyaretinden sonra Derik, Sincar veya Gara'da operasyon bekliyorduk' dediğini aktarıyor. Acaba Akar'ın Erbil'deki temaslarının ardından sonra PKK'ya bilgi mi uçuruldu? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün TBMM'de yaptığı konuşmada, örgüte yönelik kapsamlı bir operasyonun planlandığını, 50 hedefin belirlendiğini, bu çerçevede, rehinelerin tutulduğu Verka Boğazı'ndaki mağaraya girildiğini kaydediyor.Akar'a göre operasyon birincil amacı rehineleri kurtarmak değil, PKK'ya güvenli gördüğü Gara'da darbe vurmaktı." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Öyleyse Akar, neden operasyonun bütününe ilişkin ayrıntı vermiyor? Acaba operasyonun daha kapsamlı olduğu açıklanarak, Verka Boğazı'ndaki başarısızlığın bilançosu hafifletilmek mi isteniyor?"