Sözcü yazarı Saymaz: Kadıköy'de sanki iç düşman ayaklanması bastırılır gibi, üniversitelilere korkunç bir şiddetle müdahale edildi

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için toplanan öğrencilere polisin sert müdahalesini eleştirdi. Saymaz, “Kadıköy'de sanki iç düşman ayaklanması bastırılır gibi, üniversitelilere korkunç bir şiddetle müdahale edildi" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Oysaki ne ellerinde birkaç pankarttan, ne dillerinde slogandan fazlası vardı. Ne cana kıydılar. Ne incitecek söz söylediler. Suçları nedir? İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti gibi, sokaklarımızda kanlı infazlara mı giriştiler? Lüks otomobillerde kokain partileri mi verdiler? Çocuklarının gözü önünde eşlerini mi kurşunladılar?" ifadesini kullandı.