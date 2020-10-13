Sözcü yazarı Saymaz: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na ne yapıldıysa, Kıbrıs'ta Akıncı'ya aynısı yapılıyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak, "31 Mart 2019'daki yerel seçimi andıran bir kampanya, bugünlerde Kıbrıs'ta tekrar ediliyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na ne yapıldıysa, Kıbrıs'ta Akıncı'ya aynısı yapılıyor" görüşünü savundu.

Saymaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki günkü cumhurbaşkanlığı seçimi, Ankara'nın açıkça destek verdiği Başbakan Ersin Tatar'ın galibiyetiyle sonuçlandı. AK Parti'nin, federasyonu savunduğu için adını bile anmak istemediği Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise kıl payı farkla ikinci oldu. 31 Mart 2019'daki yerel seçimi andıran bir kampanya, bugünlerde Kıbrıs'ta tekrar ediliyor. AK Parti, adada bağımsız devlet olarak var olmayı savunan ve Ankara ile uyumlu bir siyaset izleyen Tatar'ın kazanması için, Türkiye-KKTC ilişkilerinde bu güne kadar pek tanık olunmayan bir tutum takındı." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "AK Parti, Tatar'ı desteklemekle yetinmiyor, ana muhalefeti düşmanlaştırıyor. 1974'te Rumlara karşı savaşırken vurulan Akıncı ve ailesi hain ilan ediliyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na ne yapıldıysa, Kıbrıs'ta Akıncı'ya aynısı yapılıyor. AK Parti, içinden kendisinin çıkmadığı seçim sandığını milli irade saymama huyundan vazgeçmelidir. Unutmayalım: 31 Mart'ta iradesi yok sayılan İstanbullular… 23 Haziran'da tekrarı yapılan seçimlerde demokrasi dersi vermişti. Bu da Kıbrıs'ın 31 Mart'ıdır." ifadesini kullandı.

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