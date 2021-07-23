Sözcü yazarı Saymaz: İnsan kaçakçıları nasıl oluyor da Instagram'da reklam yapabiliyor?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, insan kaçakçılarının Instagram hesapları üzerinden reklam yaptığına dikkat çekerek söz konusu hesapların isimleri ve telefon numaralarını bugünkü köşesinde paylaştı.

Saymaz yazısında, “Mohajerat.aasan adlı Instagram hesabında Afganistan'dan Türkiye ve Yunanistan'a kaçak geçiş vaat ediliyor. Afgan aileler ve bekarlara uygun güzergah seçenekleri sunuluyor. Sahte ikamet belgesi tedarik edileceği vurgulanıyor. 28 Nisan tarihli videoda, Türkiye'ye geçirilen kafilenin yemek yediği görülüyor. Devlet yetkililerimize kolaylık olsun diye bu kaçakçının telefon numarasını veriyorum! Buyurun: 00447498893644" ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Jamalkhan5460 adlı hesapta İran-Türkiye sınırındaki dikenli telleri birbirine tutunarak aşan erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşan kafilenin videosu var. 14 Haziran tarihli videoda, “Türkiye'ye pasaportsuz göç etmek isteyenler WhatsApp'tan iletişime geçebilir” diye yazıyor. 12 Nisan tarihli videoda ise Türkiye'ye otobüsle seyahat eden göçmenler görülüyor. Mutlu göçmenler kameraya el sallıyor.

Jamal Khan, çektiği videoda takipçilerine sesleniyor. Belli ki ‘başarısı' ile övünüyor. Sonuçta acımasız bir rekabet var.23 Şubat tarihli videoda ise Van Gölü'nü balıkçı teknesiyle geçenler gösteriliyor. Jamal Khan'ın telefon numarası: 00989035808816

Afghanuio9662 adlı hesapta 14 Temmuz'da Türkiye'ye yola çıkanların videosu var. Altında “Amir abinin Türk toprağındaki yolcuları. Tahran'dan Türkiye'ye her gün kaçakçılık hareketleri” diye yazıyor.3 Mayıs tarihli videoda, Van Gölü botla geçiliyor. Kaçakçılar ‘güvenilir' olduklarını kanıtlamak için “İran'dan Türkiye'ye gidecek Afgan arkadaşlar varacağı yere ulaştıktan sonra ödeme yapacak” diye yazıyor. Numarası: 09303934438

Kafileyi Türkiye'ye ulaştırmakla ile övünen kaçakçı, bir evin salonunda halka halinde oturan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak, “Türkiye'de yurtlarda kalan Kaka Muhammad'ın yolcuları” şeklinde not düşüyor. Anlaşılan o ki kaçakçılık güzergahında ‘dinlenme tesisi' kurmuşlar.

Aslından ayırt edilemeyen ikamet, yol ve izin belgelerinin hazırlanacağı belirtiliyor. Kaçakçılar rahatlıkla tanıtımlarını yapıyor. Bağıra çağıra müşteri topluyor. Sahte evrakları korkmadan paylaşıyor. Cumhurbaşkanı hakkında eleştirel tweet atanlar evi basılıp gözaltına alınırken… Yıllar önceki Facebook paylaşımından ötürü muhalifler cezalandırılırken… Bir bakanla ilgili haber birkaç saat içerisinde yasaklanırken… Kaçakçılar nasıl oluyor da Instagram'da reklam yapabiliyor?

Türkiye, savaştan ve yoksulluktan tükenmiş Asya halklarının yükünü daha ne kadar taşıyabilir? Akış durdurulamazsa yurttaşlarla düzensiz göçmenler, alttakiler ile en alttakiler karşı karşıya gelebilir. İşini kaybedenler Afganistanlılara, yüksek kiradan ötürü ev bulamayanlar Suriyelilere, tedavi sırası bekleyenler Pakistanlılara bileniyor. Türkiye-İran sınırı bir tahammül sınırına dönüşüyor. Bu sınır aşılıyor."