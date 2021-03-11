Sözcü yazarı Saymaz: İnsan Hakları Eylem Planı ilan edildiği ilk dakikadan hayata geçirildi, fezlekeler Meclis’e ulaştırıldı!

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin olarak, "Plan birinci haftasını geride bırakırken, ilan edilen 11 ilke ilk dakikadan itibaren hayata geçirildi. Daha o gün… Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı şekilde tutuklandığı, seçme ve seçilme hakkı elinden alındığı yönünde karar verilen CHP'li İstanbul Enis Berberoğlu hakkında benzer suçlamalarla TBMM'ye fezleke gönderildi." değerlendirmesini yaptı.

Saymaz yazısında, "Beş HDP'linin de fezlekesi Meclis'e ulaştırıldı. Oysaki öğleden önce Erdoğan'ın övünerek okuduğu 10. ilkede şöyle deniliyordu: 'Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.' Şu halde, fezlekeler demokrasinin… Cezaevleri de millet iradesinin tahkimatı olmalı." ifadesini kullandı.