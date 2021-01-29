Sözcü yazarı Saymaz: İBB, burs ve halk süt için sorguya çekilmeyi bekliyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 12 bin 334 üniversiteliye 14.800.800 TL burs vererek kamuyu zarara uğratmakla ve Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde 124 bin 418 çocuğa 8.564.116 litre süt desteği sağlamakla suçlandığını yazdı.

Saymaz, "Sayıştay'ın denetim raporuna göre Yükseköğretim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun'un ikinci maddesi Anayasa Mahkemesi'nce 2008 yılında iptal edildiği için belediyelerin burs vermesi mümkün değildi. Belediyelerin ödenekleri ancak Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla kullanılabilirdi. Daire Başkanı Yavuz Saltık ve bürokratları, kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle sorgulandı. Saltık, muhtaçlara sosyal yardım kapsamında hareket ettiğini belirtti. Müfettişler, 'Belediye tarafından doğrudan yapılabileceğine dair bir yasal düzenleme bulunmadığından burs ödemeleri kamu zararına neden olunmuştur' diyor." ifadesini kullandı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

"Denetçilere göre üreticiden maşrapa ve güğümlerde süt alabilirsiniz. Fakat paketlenmiş şekilde asla…Çünkü endüstriyel ürün sayılıyormuş. Evrakta şöyle deniyor: 'İşlenip dönüştürüldükten sonraki hali endüstriyel ürün olduğundan üreticinin ürünü kabul edilemez. Sütün bazı işlemlerden geçirilip sterilize edilerek paketlendikten sonraki hali işlenmiş sanayi ürünü haline geldiği için sütün satıcısı doğal ürün üretici kapsamından çıkmaktadır.' İBB, bugünlerde süt sorgusuna çekilmeyi bekliyor. Ancak ne burs ödemekten, ne de Halk Süt'ü dağıtmaktan vazgeçeceklerini söylüyorlar."