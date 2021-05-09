Sözcü yazarı Saymaz: Gençler, bir diploman olacağına torpilin olsun diye düşünüyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, gençlerin gelecek kaygısını yaşadığını belirterek, "Bir diploman olacağına torpilin olsun diye düşünüyor. Kendi vatanlarında bir gelecek görmüyorlar, ilk fırsatta yurt dışına gidecekler" görüşünü savundu.

Saymaz yazısında, "Türkiye, 10 gün sonra 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nı kutlayacak. Atatürk'ün 102 yıl önce Samsun'a çıktığı bu kutlu günün armağan edildiği gençler buruk bir mutluluk yaşayacak. Çünkü milyonlarca diplomalı genç mezun oldukları halde işsizliğin pençesinde kıvranıyor. Birçoğu iş bulamamanın kahrı ve ailesine yük olmanın ağırlığı altında ezim ezim eziliyor.Diplomalı işsizler 5 bin TL ve altında bir maaşa razı olduğunu belirtiyor. Buna rağmen önümüzdeki beş yıl içerisinde hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerine inanıyorlar. İçlerinde doktora sahipleri var. Bir diploman olacağına torpilin olsun diye düşünüyorlar. Kendi vatanlarında bir gelecek görmüyorlar. İlk fırsatta yurt dışına gidecekler." ifadesini kullandı.