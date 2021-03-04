Sözcü yazarı Saymaz: Erdoğan, Erdoğan’a karşı  

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"nı yorumladı.

"Erdoğan, Erdoğan’a karşı" başlıklı yazısında Saymaz, "Eylem Planı'nın dokuzuncu ilkesinde şu yazıyor: 'Hiç kimse eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.' CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hariç olsa gerek. Erdoğan'ın, “DHKP/C militanı” diye suçladığı Kaftancıoğlu'nun yedi-sekiz yıl önceki tweetleri bir maden kazısı yapılarak, dokuz yıl sekiz ay ceza verildi. Maden demişken… Soma'nın bir numaralı faili bile 301 cana karşılık 15 yıl hapse çarptırıldı. Cezaevinde tutulan Boğaziçi Üniversiteliler de hariç elbette… Boşuna mı 'Siz terörist misiniz!' dedi Erdoğan?" ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Eylem Planı'nın amaçlarından biri şu şekilde: 'Masumiyet karinesini koruyucu tedbirleri ve lekelenmeme hakkının kapsamı başta olmak üzere her alanda genişletiyoruz.' İş adamı Osman Kavala hariç olsa gerek. Vaktiyle Kavala tutuklandığında şöyle demişti Erdoğan: 'Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride. Arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros… Türkiye'deki temsilcisi babadan zengin, ülkeyi parçalayıp bölen, terör eylemlerine karşı her desteği veren kişi.' Kavala, Gezi Parkı Davası'ndan beraat ettiği halde 15 Temmuz suçlaması ile bir daha tutuklandı. Kavala, içerideyken… Boğaziçi Üniversitesi'nde, partili Rektör Melih Bulu'ya karşı protestolar başladı. Erdoğan, Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı eylemleri düzenlemekle itham etti. 'Kavala denilen, Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır' diye konuştu."