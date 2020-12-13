Sözcü yazarı Saymaz: Devlet, Covid-19'dan kaynaklı ölümleri iş kazası saymamak için elinden geleni yapıyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Devlet, Covid-19'dan kaynaklı ölümleri iş kazası saymamak için elinden geleni yapıyor" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Başta sağlık görevlileri olmak üzere yüzlerce çalışan, iş yerinde ya da iş koşullarında Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 11 Mart'tan 10 Kasım'a kadar en az 368 işçi bu şekilde can verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Aralık itibarıyla 216 sağlık görevlisinin aramızdan ayrıldığını açıkladı. Covid-19'un sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı sayılması için Türk Tabipleri Birliği'nin ve sendikaların yürüttüğü mücadele sonuç verdi. Bu talep geçen ay TBMM Sağlık Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Bakan Koca, “Memnuniyet duyarım” diyerek, desteğini belirtti. Gel gör ki süreç TBMM'de başka, yargıda başka işliyor. Kargo işçileri ve kuryelerin de örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aleyhine açtığı davada devlet, Covid-19'dan kaynaklı ölümleri iş kazası saymamak için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

"İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 11 Mart'tan 10 Kasım'a kadar, sekiz ayda Türkiye'de Covid-19'dan en az 368 işçi can verdi. 58'i kendi adına çalışıyor, 310'u aylıklı işçi ve memur.

141'i sağlık, 90'ı hizmet, 25'i belediye, 20'si tekstil, 17'si güvenlik, 15'i metal, 14'ü taşımacılık ve 10'u konaklama sektöründe çalışıyor. 25'i kadın, 343'ü erkek. Yaş ortalaması, 51. Çoğunun kronik rahatsızlığı var. Yalnızca 34'ü sendikalı. 108'i İstanbul'da, 25'i Ankara'da, 21'i Diyarbakır'da, 17'si Kayseri'de, 16'sı İzmir'de, 15'i Kocaeli'nde, 13'ü Gaziantep'te, 10'ar işçi de Bursa ve Konya'da öldü."