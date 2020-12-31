Sözcü yazarı Saymaz: Demirtaş'ın avukatları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne başvurmaya hazırlanıyor, yaptırımlar zinciriyle karşı karşıya kalınabilir

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne başvurmaya hazırlandıklarını yazdı.

Saymaz yazısında, "Demirtaş'ın avukatları, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne başvurmaya hazırlanıyor. Avrupa Konseyi'nden çıkarılmaya kadar varabilecek bir yaptırımlar zinciriyle karşı karşıya kalınabilir.AİHM, Türkiye'yi sözleşmenin 46'ncı Maddesi'ne uymaya çağırıyor. Bu madde, AİHM kararlarının uygulanacağını taahhüt ediyor. Türkiye uymazsa ne mi olur? Yaşayıp göreceğiz." düşüncesini dile getirdi.

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