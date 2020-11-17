Sözcü yazarı Saymaz'dan Adalet Bakanı'na: Kıyamet dediğiniz, her muhalifin evinde her gün kopuyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta reform açıklamlarının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" sözlerine ilişkin olarak, "Bu koltukta üç yılı dolduran kendisi değilmiş gibi, yargının tartışmalı işlem ve kararlarından yakınıyor" düşüncesini dile getirdi.

Sözcü, MİT TIR’ları, Rahip Brunson, Deniz Yücel, Büyükada davalarını yazısında hatırlatan Saymaz, "Belki adalet çığlıkları, bakanlığın gri duvarlarını aşamadığı için Bakan Gül duymamış olabilir. Gül bilmeli ki çok sayıda vatandaş, siyasal bildiri niteliğindeki iddianamelerle ve kanılarla tutuklanarak mahkûm ediliyor. Türkiye, hukuk pratiği bakımından Türkmenistan'a dönüştüğü için ekonomik yönden de buhrana sürüklendi." görüşünü savundu.

Saymaz yazısında, "Siyasallaşmış yargı Türkiye Cumhuriyeti'ni saygınlığından, Türk yargısını itibarından ve Türk Lirası'nı değerinden etti. Adliyede çıkan yangın çarşı pazara sıçradı.Duruşma salonunda hukuk örselendikçe cebimizdeki para eridi.Adalet azaldıkça sefalet arttı. Kıyamet dediğiniz… Her muhalifin evinde her gün kopuyor." ifadesini kullandı.