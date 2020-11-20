Sözcü yazarı Saymaz: Başta CHP lideri olmak üzere muhalefet, bu ülkede artık can tehdidi altında

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine ilişkin olarak, "Erdoğan hakkında sosyal medyada eleştiride bulunanların, sokak röportajında iktidarı ufacık eleştirenlerin bile evleri kuşluk vakti basılırken, Çakıcı'nın bu tehditleri karşısında yaprak kımıldamadı.İçişleri ve Adalet bakanlıkları duymazlıktan geldiler.Cumhur İttifakı'nın sarsılmaması adına Türkiye'de hukuk ve demokrasi adına ne varsa yerle bir edildi.Başta CHP lideri olmak üzere muhalefet, bu ülkede artık can tehdidi altındadır." görüşünü savundu.

Saymaz yazısında, "Hatırlayın…Kılıçdaroğlu'nun önüne şehit cenazesinde mermi bırakıldı. Bir başka cenazede linç edildi Kılıçdaroğlu. Meral Akşener'in evinin önünde gösteri yapıldı. Akşener ve eşi, saldırganlara 'Hadi, gelin vurun' diye bağırmak zorunda bırakıldı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, sokak ortasında dövüldü. Gazeteciler linç timlerinin hedefi oldu. Bugün Türkiye'de, hiçbir yurttaşın Çakıcı kadar ifade özgürlüğü bulunmuyor! Çakıcı, bir vakitler iş adamı Korkmaz Yiğit'in vücut kimyasını bozmuştu. Bugünlerde ise siyasetin de vücut kimyasını bozuyor, hukukun da demokrasinin de." düşüncesini dile getirdi.