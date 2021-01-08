Sözcü yazarı Saymaz: Bugünün meselesi darbe değil, her muhalifin içini kemiren “Erdoğan iktidarı verir mi?” sorusu

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, darbe tartışmalarına ilişkin olarak, "Muhalefete darbeci diye kara çalarak, dağılan ve uzaklaşan kitlesini çevresinde ve zinde tutmak istiyor." görüşünü savundu. Saymaz, "Oysaki bugünün meselesi darbe değil, her muhalifin içini kemiren 'Erdoğan iktidarı verir mi?' sorusudur." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Böylece, yoksulluktan ah çekenlerin iniltisini, İŞKUR kapısında bekleyen işsizler ordusunun bedduasını, çöpten meyve ayıklayan annelerin gözyaşını ve yoğun bakım ünitelerinden yükselen kara haber hıçkırıklarını bastırmayı umuyor. Oysaki bugünün meselesi darbe değil, her muhalifin içini kemiren 'Erdoğan iktidarı verir mi?' sorusudur. Dört yıl önce Türkiye, OHAL koşullarında başkanlık referandumuna götürüldü. Sayım sürerken kurallar değiştirildi. İyi Parti katılmasın diye erken seçime gidildi. CHP kazandığı için İstanbul'daki yerel seçim iptal edildi. HDP'li belediyelere kayyum atandı. Devletin kurumları, araçları, zor gücü ve kaynakları AK Parti'nin iktidarda kalması için seferber ediliyor. Geçmişte 'Asker bize iktidarı verir mi?' diye kaygılananlar bugün muhalefete 'Erdoğan iktidarı verir mi?' diye sorduruyor. İktidar bu kaygıyı gidermelidir." ifadesini kullandı.