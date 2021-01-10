Sözcü yazarı Saymaz: Boğaz’daki ev bile yardıma muhtaç

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yardım alanların sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Covid-19'dan önce varlıklı sayılan, en azından kendi yağıyla kavrulanlar 10 ayda hızla yardıma muhtaç yığınlar arasına katıldı." yorumunu yaptı.

Saymaz, "İstanbul Boğazı'na bakan bir apartman, Haliç'in kıyısındaki ahşap bir konak, Şişli'de gökdelenler arasındaki müstakil bir ev, Fatih'te Osmanlı yadigarı bir caminin bitişiğindeki daire bile belediyeden gönderilecek yardım paketi ve alışveriş çekinin yolunu gözlüyor." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "İBB'ye bağlı İstanbul Planma Ajansı (İPA), 857 bin kişinin başvurusundan elde edilen verilerle 'Salgında Kent Yoksulluğu ve İstanbul'da Yoksulluk Profilleri' raporu hazırladı.Rapora göre yardım alanların oranı yüzde 3'ten yüzde 17'ye çıktı.Bu, her 100 evden 17'si demek." ifadesini kullandı.

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