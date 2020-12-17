Sözcü yazarı Saymaz AYM üyeliği seçimini yazdı: İktidar yanlıları ile Hak-Yol olmak üzere tarikat ve cemaat bağlılarının İrfan Fidan'ı destekleyeceği belirtiliyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugün Yargıtay'daki Anayasa Mahkemesi seçimlerini yazdı. Saymaz, "İktidar yanlıları ile Hak-Yol olmak üzere tarikat ve cemaat bağlılarının İrfan Fidan'ı destekleyeceği belirtiliyor" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Son yazımda, eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel isteğiyle Yargıtay'a atandığını, bir dosya kapağı bile dosya aralamadan, adeta indi bindi yaparak, Anayasa Mahkemesi'ne aday olduğunu anlatmıştım.Fidan'ın ilk üçe girmesi için Yargıtay üyelerine oy vermeleri ve adayların çekilmesi yönünde baskı yapıldığını yazmıştım. Nitekim, böyle oldu. Üç güçlü adaydan İsa Çelik, Şaban Kazdal ve Yusuf Kuzu çekildi. Nevzat Karababa ve Mikail Özdemir aday olmayacağını açıkladı. Son bir müdahale daha olmazsa Yargıtay'da bugünkü AYM seçimlerinde Fidan dahil olmak üzere beş aday yarışacak. İktidar yanlıları ile Hak-Yol olmak üzere tarikat ve cemaat bağlılarının Fidan'ı destekleyeceği belirtiliyor. Kimi muhafazakâr üyelerin baskıya tepki olarak, adaylardan Mustafa Erol ve Nazmiye Kuşçuoğlu'na yönelebileceği, kimi milliyetçiler ve sosyal demokratların ise Nevzat Özsoy'a oy vereceği kaydediliyor." ifadesini kullandı.