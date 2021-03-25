Sözcü yazarı Saymaz: Ayasofya Camisi'nin avlusundan laikliğin cenazesi kalkıyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Twitter'daki paylaşımları ve polemikleriyle gündeme gelen Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ın paralel Diyanet İşleri Başkanı'na dönüştüğünü belirtti. Saymaz yazısında, "Ayasofya Camisi'nin avlusundan laikliğin cenazesi kalkıyor" yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "AK Parti, toplumsal tabanını tutmak için tarikat ve cemaatlerden oluşan muhafazakar topluluklara doğru daralıyor. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, iktidar üzerinde ağırlık ve baskısı artan dini grupların Cumhuriyet karşısında elde ettiği zaferler olarak görülüyor. Onların taleplerini dile getiren Boynukalın, paralel Diyanet İşleri Başkanı'na dönüşüyor. Bir bakıma, atanmamış şeyhülislam…Gücünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ‘Osmanlı rüyası' diye yorumlanacak şekilde cuma namazlarını artık Ayasofya Camisi'nde kılmasından alıyor. Tehlikeli bir yol açılıyor. Atatürk, İstanbul'da saltanat yanlılarının sırtını dayadığı ikili iktidara son vermek için hilafeti kaldırmıştı. Bugün AK Parti, oy kaygısı yüzünden laik ve demokratik hukuk devletinin karşısında konumlanmış, dini iktidar alanını ihya ediyor. Erdoğan ve yol arkadaşları, siyasal İslamcığın seçimle iktidara gelebildiği biricik ülkenin Türkiye olduğunu unutmuş görünüyorlar. Bundandır ki… Ayasofya Camisi'nin avlusundan laikliğin cenazesi kalkıyor." düşüncesini dile getirdi.