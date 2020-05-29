Sözcü yazarı Öztürk: 2015 yılında terfi eden 46 tuğgeneralden, 29'u 15 Temmuz darbe girişimine katılmış

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "MİT'in hazırladığı listede, PDY içinde yer aldığı belirtilen isimleri incelediğimizde çarpıcı bir sonuca ulaşıyoruz. Bu belgede yine Çatı İddianamesi'nin ekinde yer alıyordu. 2015 yılında 46 albay tuğgeneral/tuğamiralliğe yükseltildi. Bunların terfilerinden önce de MİT, Genelkurmay'a bilgi vermiş. İlginçtir, terfi eden 46 tuğgeneralden, 29'u 15 Temmuz 2016 darbe girişimine katılmış. En büyük katılım ise Mehmet Dişli'nin de mensubu olduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda (KKK) yaşanmış." ifadesini kullandı.

Öztürk, "AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan, partisinden ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Prof. Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesiyle ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. 'Darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Paralel Devlet Yapılanması (PDY) içinde örgüt mensubu olarak yer aldığını” belirtti. MİT'in, bu kişinin emekliye sevk edilmesi raporu ve buna ilişkin kendi görüşlerine rağmen son anda bundan vazgeçildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı Çatı İddianamesi'nin eklerini araştırdığımızda, Davutoğlu'nun sözünü ettiği MİT Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen 23 Haziran 2015 tarihli yazıya ulaştık. 582 askerin durumu hakkında bilgi isteniyordu. Cevap yazısında 148 kişiye ait 'Bilgi notları' yer aldı. PDY içinde yer aldıkları öne sürülen listede, Mehmet Dişli de vardı. MİT'in yazısı ve ekindeki bilgiler, darbe girişiminin önemli isimlerinden Mehmet Partigöç'ün odasında bulunmuştu." bilgisini paylaştı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan, partisinden ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Prof. Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesiyle ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. “Darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Paralel Devlet Yapılanması (PDY) içinde örgüt mensubu olarak yer aldığını” belirtti. MİT'in, bu kişinin emekliye sevk edilmesi raporu ve buna ilişkin kendi görüşlerine rağmen son anda bundan vazgeçildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı Çatı İddianamesi'nin eklerini araştırdığımızda, Davutoğlu'nun sözünü ettiği MİT Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen 23 Haziran 2015 tarihli yazıya ulaştık. 582 askerin durumu hakkında bilgi isteniyordu. Cevap yazısında 148 kişiye ait “Bilgi notları” yer aldı. PDY içinde yer aldıkları öne sürülen listede, Mehmet Dişli de vardı. MİT'in yazısı ve ekindeki bilgiler, darbe girişiminin önemli isimlerinden Mehmet Partigöç'ün odasında bulunmuştu.

MİT'in gönderdiği bütün yazıların altında, “İstihbari nitelikte olan bu bilgiler hukuki bir delil olarak kullanılamaz. Dokumante edilerek kullanılmak istendiğinde, metinde bahis konusu edilen hususlar kaynak gösterilmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak belgelenir” yazılıdır. Bunu, mahkeme dosyalarını incelediğimizde görüyoruz.

Eski Tümgeneral Mehmet Dişli hakkında da MİT'in yazısında, “Paralel Devlet Yapılanması (PDY-PÖ) mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur” deniliyordu.

Aynı listede yer alan başka komutanlarla ilgili MİT'in yazısında da benzer cümleler yayımlanıyordu. Örneğin bir generalle ilgili yazıda, “PYD-PÖ mensubu olduğu iddia edilen şahıs/şahıslarla mahiyeti bilinmeyen iltisakının bulunduğu”, başka bir generalle ilgili yazıda, aynı sözcüklerden sonra, kardeşinin “Sakıncalı Askeri Personel” kategorisinden Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilişiğinin kesildiği kaydediliyordu.

Dişli'nin Kara Harp Okulu'nda tabur komutanı olduğu dönemde de Fetullahçı olduğuna ilişkin rapor düzenlenmişti. Açıkçası, bu kişinin Fetullahçı olduğu askeri çevreler tarafından bilinen bir durumdu. Milletvekili olan ağabeyi partide sevilen bir isimdi. Kardeşinin Fetullahçı olduğunu asla kabul etmiyor, “iftira” olduğunu söylüyordu. Zaten görevde kalmasında ağabeyinin bu sözlerinin etkili olduğu da söyleniyordu.

MİT'in hazırladığı listede, PDY içinde yer aldığı belirtilen isimleri incelediğimizde çarpıcı bir sonuca ulaşıyoruz. Bu belgede yine Çatı İddianamesi'nin ekinde yer alıyordu.

2015 yılında 46 albay tuğgeneral/tuğamiralliğe yükseltildi. Bunların terfilerinden önce de MİT, Genelkurmay'a bilgi vermiş. İlginçtir, terfi eden 46 tuğgeneralden, 29'u 15 Temmuz 2016 darbe girişimine katılmış. En büyük katılım ise Mehmet Dişli'nin de mensubu olduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda (KKK) yaşanmış.

2014 nasıplı FETÖ bağlantılı general ve amirallerden KKK'de 25, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda (Dz.KK) 5, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda (HKK) 13 olmak üzere 43 kişi ihraç edildi. İstifa eden ya da ettirilenlerle sayı 51'e yükseldi.

2015 nasıplı general ve amirallerden KKK'da 27, Dz.KK'da 8, HKK'da ise 5 kişi. Ama en çarpıcı durum ise şöyle: 2015 yılında KKK'da tuğgeneralliğe terfi edenlerin yüzde 81'i, Dz.KK'da tuğamiralliğe yükseltilenlerin yüzde 67'si HKK'da ise yüzde 10'u darbe girişimine katıldı.

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