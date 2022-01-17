Sözcü yazarı: Saray sevicilik baskın geldi, Ay'a gitmek lafta kaldı!

Sözcü yazarı Necati Doğru, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı yatırımlara ödenek izni veren ‘2022 Yılı Yatırım Programı’nda Cumhurbaşkanlığı, Ankara, Muğla ve Bitlis’teki sarayların bakım onarımı, donanım ve makine teçhizatı için 2022 ve sonrasında harcanacak tutarı sert bir dille eleştirdi. Doğru, “Saray sevicilik baskın geldi, Ay'a gitmek lafta kaldı!” diye yazdı.

“Kışlık Saray'a: (Bitlis Ahlat) Geçen yıl 89 milyon harcandı, bu yıl 151 milyon TL ayrıldı. Yazlık Saray'a: (Marmaris Okluk) Geçen yıl 685.5 milyon harcandı, bu yıl. 37.2 milyon TL ayrıldı. Büyük Saray'a: (Ankara'da Külliye) Bugüne kadar 3 milyar TL harcandı, bu yıl. 9.6 milyon TL ayrıldı. Ay'a gitmeye: (Uzay Ajansı) Geçen yıl 273.1 milyon TL harcandı, bu yıl. 18.7 milyon TL ayrıldı. Milli Uzay Programı: Geçen yıl 270 milyon TL harcandı, bu yıl. 20 bin TL ayrıldı” diyen Doğru, “Saraylara çakıldık. Ay'a gidemiyoruz” ifadesini kullandı.

Doğru yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Evet yazlık, kışlık, yapılmakta olan, bitmiş bulunan Cumhurbaşkanlığı saraylarının bakım, onarımı ve yeni makam otolarının alımı için bu yıl harcamalar eksik kalmasın diye toplam 470 milyon TL ayrıldı. Ay'a gitmeye sadece 20 bin TL. Saray sevicilik! Baskın geldi. Ay'a gitmek! Lafta kaldı. Saraylar için ayrılan harcama miktarı böylesine yüksek rakamlara ulaşınca kalem ister istemez kıyaslama yapmayı seçiyor.”

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanlığı saraylarına 2022'de 470 milyon lira harcanacak