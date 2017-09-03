Sözcü yazarı: Şaban Dişli, 9 yıl önceki hortumculuk haberi sonrası görevden alınmıştı; bugün başdanışman oldu!

Sözcü yazarı, Necati Doğru, Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu ileri sürülen eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin kardeşi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olan Şaban Dişli’nin, "9 yıl önce bir 'hortumculuk' işine adı karıştığını" ve "görevden alındığını" yazdı..

Sözcü'de Necati Doğru'nun "Dişleme!" başlığıyla (3 Eylül 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Tümgeneral Mehmet Dişli 15 Temmuz'da darbecilerin yanında yer aldığı suçlamasıyla tutuklandı. Cumhurbaşkanı da kalktı onun büyük kardeşi Şaban Dişli'yi ekonomi baş danışmanı yaptı. Bu haber üzerine iktidar yağcılığı için her gün uyarım kollayan yazarlar; “Gördünüz mü adalete saygılı lideri… Suç kişiseldir, kardeşi bağlamaz, Reis adalet dersi verdi” diye 3-4 gün yazı döktürdüler.

İnsan beyni böyle işliyor:

Uyarımı alıyor.

Ona göre hatırlıyor.

Benim beynim ise, “adalete ne kadar da saygılı cumhurbaşkanımız var, ne mutlu bize” diye gevşeyip rahatlayamadı. Bendeki beyin nedense hep gerilimli işliyor.

9 yıl önceki uyarımı hatırladı.

9 yıl önce VATAN Gazetesi'nde “Arsa Dişleme” diye bir yazı yazmıştım.

İşte o yazı:

* * *

“Arsa dişleme!”



Eski hortumcular laik ve Atatürkçü geçiniyorlardı. Atatürkçülüğün arkasına saklanarak; sıfır kuruş para, sıfır kuruşluk emekle bir gecede 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 100 milyon dolar vuruyorlardı.

Hortum büyükse!

Rüşvet irileşiyordu.

Halk uyandı, laik hortumcuların hesabını seçim sandığında kesti. Şimdi “dişleme” var.

Arsa dişleme!

Arsa dişleme hortumculuğa çok benziyor. Şablon aynı. Götürücüler değişti. Laikler gitti, yerlerini her fırsatta Allah'ın adını ağızlarından eksik etmeyen ve “durmak yok çalışmaya devam” diyen dini bütünler aldı.

Arsa dişleme nedir?

Arsaya diş nasıl atılır?

Cepten bir kuruş çıkmadan, taş atıp yorulmadan bir arsa bir gecede 13 milyon dolar değere çıkarılıp, Türkiye'nin perakende piyasasına “diş atmaya gelmiş yabancı sermaye şirketine” nasıl satılır? Bizim gazete VATAN'ın Yayın Koordinatörü Atilla Güner ile ekibinin temiz bir gazeteciliğin “halk uyansın” diye yazdığı “Beş Kuruş Harcamadan 10 Milyon Doları Vurdular” haberini okuyun.

İşte “Arsa Dişleme” odur.

Yabancı şirket gelmiş.

Büyük market kuracak.

Ona büyük arsa lazım.

Büyük arsa bulunur: 3.4 milyon dolara anlaşılır. Bankaya gidilir, kredi alınır, köylünün imar görmemiş arsası sahibinden kapatılır. İktidar Partisi AKP'nin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden imar planı değiştirilir ve arsanın değeri bir gecede 13 milyon dolara çıkar, yabancı şirket TESCO'ya satılır. Bu işin bitirilip tamamlanmasından sonra Başbakan'ın (o zaman Tayyip Erdoğan) adamı ve Cumhurbaşkanı'nın (o zaman Abdullah Gül) parti arkadaşı AKP Milletvekili ve partinin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'ye iş bitiriciliğinin karşılığı olarak 1 milyon dolar ödeme yapılır.

Arsa dişleme tamamlanır.

Belgeler açıklanıyor.

Dişleme, geliyor, geliyor.

En tepeye ulaşıyor…”

(13 Ağustos 2008 VATAN Gazetesi-Necati Doğru)

* * *

Tam 9 yıl önce böylesine bir “arsa dişleme” işine adı karıştığı ve bu da basında o zaman muhalefet yapan VATAN da belgeleriyle yazıldığı için ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli parti görevinden uzaklaştırmıştı. 9 yıl sonra “metal yorgunluğunu” gidersin diye Şaban Dişli Cumhurbaşkanı'na ekonomi baş danışmanı yapıldı.

Metal yorulmasına eski dişleme!

Benim beyin böyle işliyor.

Kuşkusuz suç, kişiseldir!

Günün sorusu

Saray ahır olmalı!

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu “İktidara gelirsek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı üniversiteye (ODTÜ'ye) vereceğiz” demişti. Arkadaşlarıyla beraber yeni bir parti kurma hazırlığında olan Ümit Özdağ da “ İktidar olursak sarayı üniversite yapacağız” sözünü veriyor. Orman Çiftliği'ni Atatürk, millete emanet edip “tarım ve hayvancılığımızın gelişmesine katkısı olsun” diye Hazine'ye bağışladığına ve saray da Atatürk Orman Çiftliği tarımsal arazisi üzerinde kurulduğuna göre, ahır yapılması daha uygun olmaz mı?