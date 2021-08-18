Sözcü yazarı: RTÜK Başkanı Şahin aradı, yazımdaki "sansür” ifadesi nedeniyle sitem etti

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kendisini arayarak pazartesi günü “’En başarılı’ iki bürokrat” başlığıyla kaleme aldığı yazısındaki “sansür” ifadesi dolayısıyla kendisini arayarak sitem ettiğini yazdı.

“Geçen pazartesi yayınlanan yazımda, iktidarın felaket haberlerini halktan saklamaya çalıştığını anlatıp, bakanlıklar ve dere yataklarına şehir kuran belediyeler başarısız olsa da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in işini “layıkıyla” yaptığını anlatmıştım. Halkın felaket haberlerini görmemesi, o haberlerin sansür edilmesi için gösterilen çaba nedeniyle ikisini de ‘en başarılı’ bürokrat ilan etmiştim. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin arayarak yazımdaki ‘sansür’ ifadesi nedeniyle sitem etti” diyen Zeyrek devamında şunları kaydetti:

“Ben sansür ibaresini ‘bir haberin okuyucudan gizlenmesi’ anlamında kullanıyorum. Şahin ise yaptıklarının sansür değil, ‘daha önceki doğal afet, terör olaylarında olduğu gibi yayıncılara etik ilkelerini hatırlatmaktan ibaret olduğunu’ savunuyor.

Basit iki soru sorarak yorumu size bırakıyorum:

1- Olay “Hatırlatma”dan ibaretse kanallara ceza neden kesildi?

2- Zamanında söndürülemediği için ormandan şehirlere inen alevler değil de yangın yerinden canını tehlikeye atarak yayın yapan FOX Haber muhabiri Gülşah İnce'nin (para cezasına gerekçe yapılan) “alevler kabus gibi yaklaşıyor” cümlesi mi halkı paniğe sevk eder?”

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