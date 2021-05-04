Sözcü yazarı Rahmi Turan: Yalnız Avrupa Birliği ülkeleri değil, Nijerya gibi kıçı kırık ülkeler bile bize yasak koyar!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, iktidarın Koronavirüs salgınıyla mücadele yöntemlerini eleştirdiği bugünkü yazısında, Nijerya’nın kapılarını Türkiye’ye kapatmasını hatırlatarak, “Yalnız Avrupa Birliği ülkeleri değil, Nijerya gibi kıçı kırık ülkeler bile bize yasak koyar!” dedi.

“Nijerya gibi, insani gelişmişlikte geri sıralarda yer alan bir ülkenin bile kapılarını bizlere kapatması, doğrusu çok ağrıma gitti, canım sıkıldı ama bu kararı alan Nijerya hükümetine kızamadım!” diyen Turan, Çünkü ülkemizde salgın karşısında akıl dışı uygulamalar yapıldığı kesin. Lebalep kongreler düzenlendi. 65 yaş üstüne getirilen akıl ve mantık dışı yasaklarla salgının önleneceğini sanmak gibi bir gaflete düşüldü. Yeterli aşı bulunamadığı gibi bilimden de uzaklaşıldı!” eleştirisi getirdi.

Turan, “Bu yönetim kadroları ile artan yozlaşma devam ettiği sürece ülkemiz uluslararası arenada, bir değil, beş küme birden düşer! Dilerim bugünleri arar hale gelmeyiz!” değerlendirmesinde bulundu.

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