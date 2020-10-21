Sözcü yazarı Rahmi Turan: İktidara en büyük kazıklardan birini farkında olmadan Bahçeli attı, iyi mi?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşkilatlarında 'askıda ekmek' kampanyası başlattığını hatırlatarak, "Devlet Bahçeli ortağı AKP'ye toz kondurmuyor ama… İktidara en büyük kazıklardan birini farkında olmadan Bahçeli attı, iyi mi?" görüşünü savundu.

Turan, "Devlet Bahçeli'nin emriyle başlatılan 'askıda ekmek' kampanyası ile Türkiye'nin acı gerçeği itiraf edildi: 'Millet aç, vatandaş bir ekmeğe muhtaç!' Bahçeli'nin planına göre, bir ekmek alan iki ekmek veya iki ekmek alan üç ekmek parası verecek, böylece birer ekmek askıya alınacak, bu ekmekleri muhtaç aileler alıp karınlarını doyuracak! Birçok AKP'liye göre, Bahçeli, kaş yapayım derken göz çıkardı!" düşüncesini dile getirdi.

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