Sözcü yazarı Rahmi Turan: E, hani Kılıçdaroğlu hiç kimsenin ezilmesini istemiyordu; anlaşılan AKP gibi CHP'de de adalet pek yok

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği, “Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım" sözü hatırlatarak CHP'li ilçelerden birinde yaşanan olay üzerinden eleştirilerde bulundu.

"Yaşanan bir olay, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını tekzip ediyor!" iyen Turan, "Anlaşılan AKP gibi CHP'de de adalet pek yok!" ifadesini kullandı. Söz konusu ilçe ve kişi hakkında detay vermeyen Turan, CHP liderinin olaydan haberdar olduğunu da belirtti. Turan, "Eee, hani Sayın Kılıçdaroğlu hiç kimsenin ezilmesini istemiyordu? Hani hak arayanların sözcüsü olacak, garibanların hakkını koruyacak, adaleti sağlayacaktı? Ses var, görüntü yok!" diye yazdı.

Turan bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

CHP'li bir ilçe belediyesinde meydana gelen olayda büyük bir iftirayla karşı karşıya kalan bir gazeteci arkadaşımızın uğradığı korkunç haksızlık hâlâ giderilemedi ve giderileceği de yok! İftiraya uğrayan arkadaş 18 aydır adalet arıyor! Anlaşılan AKP gibi CHP'de de adalet pek yok!

İznini almadığım için gazeteci arkadaşımızın ismini açıklamıyorum… İstanbul'daki CHP'li ilçe belediyesinin adını da şimdilik mahfuz tutuyorum. Olayı biraz daha araştırdıktan sonra tüm ayrıntılarıyla (isimleriyle, cisimleriyle) hikâyesini yazmayı düşünüyorum.

Yaşanan üzücü olaydan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı? Tabii ki var! “Hak arayanların sözcüsü olacağım” diyen Sayın Kılıçdaroğlu her şeyi ayrıntılarıyla biliyor. Çünkü iftiraya uğrayan arkadaşımız Genel Merkez'e defalarca mektup yazdı, Kılıçdaroğlu'na iletilmesini ve onun okumasını sağladı. Garibanların hakkını koruduğunu iddia eden CHP ne yaptı? Mektuplara hiçbir cevap verilmedi… Ne bir ses, ne bir nefes…

Eee, hani Sayın Kılıçdaroğlu hiç kimsenin ezilmesini istemiyordu? Hani hak arayanların sözcüsü olacak, garibanların hakkını koruyacak, adaleti sağlayacaktı? Ses var, görüntü yok!

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