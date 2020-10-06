Sözcü yazarı Rahmi Turan'dan kadın cinayetleri tepkisi: Artık bu ülkenin bir erkeği oluşumdan utanmaya başladım…

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekerek, "Artık bu ülkenin bir erkeği oluşumdan utanmaya başladım…" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Bizim toplumun yapısı bozuldu, insanlarımız çılgınlaştı. Kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Artık bu ülkenin bir erkeği oluşumdan utanmaya başladım… Merak ediyorum; konuştukları vakit mangalda kül bırakmayan iktidar mensupları, ülkemizin kadınlarını koruyamamanın utancını biraz olsun hissediyor mu acaba? Gazetelerde hemen her gün öldürülen kadınların haberleri, fotoğrafları, içler acısı hayat öyküleri yayınlanıyor. Türkiye'de, geçtiğimiz Eylül ayında 16 kadın, son bir yılda ise 289 kadın, erkekler tarafından öldürüldü." ifadesini kullandı.

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