Sözcü yazarı Rahmi Turan: CHP’li il başkanı bomboş, gereksiz ve anlamsız bir cümle kurmuş

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘darbe' iddiasıyla eleştirildiği, “Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum” Sözünün bomboş, anlamsız ve gereksiz olduğunu söyledi.

“İddiaya göre, CHP'li bir il başkanı yuvarlak ifadeler kullanarak darbe iması yapmış! Aslında bomboş, gereksiz ve anlamsız bir cümle kurmuş CHP'li il başkanı… Fakat iktidar bunu “Darbe çağrısı” olarak yorumlamış… Fırsat bu fırsat diye kıyamet kopartıldı, CHP'liler suçlandı fakat ana muhalefet partisi iddiaları kabul etmedi” diyen Turan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

CHP sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yeniçağ yazarı gazeteci arkadaşımız Orhan Uğuroğlu'nun “CHP darbe hazırlığındaymış. Bu darbeyi nasıl yapacaksınız?” şeklindeki sorusuna acı acı tebessüm ederek şöyle cevap verdi:

“CHP ne zaman iktidara yürüyüş noktasında büyük mesafeler kaydetmeye başlasa, bir darbe çığırtkanlığı başlar gider. Bu darbe çığırtkanlığının, Amerikan dolarının 7 lirayı geçmesinin üstünü örtme çabası olduğunun düşünüyorum.”

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