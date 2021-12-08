Sözcü yazarı: Piyasa, sadece insandan ve toplumsal ilişkilerden değil, ticari malın kendisinden dâhi kopartıldı

Sözcü yazarı Soner Yalçın, “Türk halkının bugün geldiği yer şudur: Herkes ‘bahisçi’ oldu… Herkes ‘kumarbaz’ oldu… Finansal okuryazarlığı zayıf ülkemiz yüksek ikna/algı yöntemleriyle ‘kumarhane ekonomisi’ pazarlandı” dedi.

Yalçın devamında şunları kaydetti:

“Bakınız: Piyasalara dair bildiğiniz tüm eski bilgilerinizi unutun. Artık piyasada fiyatlanan salt meta/ticari ürünmal değil! Döviz, faiz, swap/finansal takas gibi ‘türev ürün’ denen ‘kağıtlar’ var bolca… Bugün türev araçlar, döviz kurlarından karbon kredilerine; kripto varlıklardan, borsa endekslerine kadar piyasada mevcut tüm fiyatların belirleyicisi… Vatandaşlar, emtia ya da dövizi fiziken veya kayden satın almaksızın, gelecekteki piyasa fiyatı üzerine ‘bahis’ oynuyor. Sahip olunmayan para ile sahip olunmayan bir metanın fiyatını belirlemek bu türev ürünlerle mümkün hale geldi. Yani: Piyasa, sadece insandan ve toplumsal ilişkilerden değil, metanın/ticari malın kendisinden dâhi kopartıldı. Evet, bu bir ‘kumarhane ekonomisi’; üretim ekonomisi değil… Ve 20 yıllık Ilımlı İslam/AKP ekonomisinin özeti de budur!”

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