Sözcü yazarı: Petrol fiyatlarındaki düşüş Rusya'yı olumsuz etkileyecek, pazarını ABD'ye kaptıracak!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, petrol fiyatlarından düşüşü bugünkü köşesinde yorumladı. Muratoğlu, "Rusya üretimi düşürmek istemediğini, petrol fiyatlarındaki düşüşe hazır olduğunu açıkladı. Dünyadaki petrol tedarikinin yüzde 12'sini Rusya karşılıyor." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Dünyada petrol fiyatları çöküyor. Cuma günü Viyana'da gerçekleştirilen OPEC toplantısında Suudiler, Ruslara petrol arzında kısıntıya gitme teklifinde bulundular. Rusya üretimi düşürmek istemediğini, petrol fiyatlarındaki düşüşe hazır olduğunu açıkladı. Dünyadaki petrol tedarikinin yüzde 12'sini Rusya karşılıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş Rusya'yı olumsuz etkileyecek. Zira üretimi kısarsa pazarını Amerika'ya kaptıracak!" ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

Tarafların anlaşmaya varamaması sonucunda piyasalarda petrol fiyatları bir günde yüzde 9'a yakın değer kaybetti.

Yetmedi! Hafta sonu Suudi Arabistan petrolde rest çekti. Fiyat indirimine gitti! Bugün dibin dibini görecek gibi…

Tabii ki Amerika'nın söyleyip, Arapların uyguladığı planlı bir kesinti… Yoksa Araplar kendi başına karar mı alacaklar?

Temmuz 2008'de küresel kriz patlak vermeden önce petrol fiyatları varil başına 147 dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Satarken fiyatta nasıl bir geçirmeyse, hiç acımamışlardı…

Krizle beraber 35 dolara indi.…Tekrar 120 dolara yükselip bu sefer de 27 dolara geriledi!

Bu yılın Ocak ayı başında varili 70 dolardan iki ayda neredeyse yarısına geldi.

Bir varil ham petrol başına üretim maliyeti Rusya'da 40-50 dolar, ABD'de 50-55 dolar, Kanada'da 70-80 dolar, Venezuela'da 60-70 dolar, Nijerya'da 25-35 dolar, Irak, İran ve Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinde ise 15 ile 25 dolar civarında açıklanıyor.

Suudi petrolünü de Amerikan petrolü kotasından sayarsak olayın farklı bir boyutu karşımıza çıkıyor.

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