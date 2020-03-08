Sözcü yazarı Öztürk'ten 'İdlib' uyarısı: Yüklüce tazminat ödemeye mahkûm edilebiliriz

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan ek protokolde Adana Mutabakatı'na değinilmediğine dikkati çekti. Öztürk Suriye'deki duruma ilişkin, "Suriye sınırları içerisinde havadan ya da karadan kişilere veya mallara verilen zararın tazmini talep edilebilir. Türkiye'nin Lahey Adalet Divanı'nda yargılanması ve Suriye devletine yüklüce tazminat ödemeye mahkum edilmesi de olasılık dahilindedir." uyarısında bulundu.

Öztürk, "Gelecekte, Türk askerinin Suriye topraklarında kalmaya devam etmesi, Türkiye'nin uluslararası hukuk açısından işgalci statüsüne düşürülmesini de gündeme getirebilir. Türk askerinin şehit olma pahasına, cana, mala zarar gelmemesi için büyük özen göstermesine rağmen, Suriye sınırları içerisinde havadan ya da karadan kişilere veya mallara verilen zararın tazmini talep edilebilir. Türkiye'nin Lahey Adalet Divanı'nda yargılanması ve Suriye devletine yüklüce tazminat ödemeye mahkum edilmesi de olasılık dahilindedir. Buna göre şimdiden önlem alınmasını öneren ve konunun tazminat boyutuna dikkat çeken hukukçular da var. Biz de bunu hatırlatmak düştü." ifadesini kullandı.

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