Sözcü yazarı Öztürk: Suriyelilerin aranarak taleple değil, davetle Türk vatandaşlığı verilmeye çağrıldığı belirtiliyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Suriyelilerin aranarak taleple değil, davetle Türk vatandaşlığı verilmeye çağrıldığı belirtiliyor” iddiasında bulundu.

Öztürk yazısında, “Türkiye’de vatandaşlık verilen Suriyeli sayısıyla ilgili açıklama son olarak Aralık 2010’da yapılmıştı. 22 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda 110 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiği belirtilmişti. Sonraki süreçte vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı ise tam anlamıyla bir ‘devlet sırrı’na dönüştü ve sayı hep gizli tutuluyor. Suriyelilerin aranarak taleple değil davetle Türk vatandaşlığı verilmeye çağrıldığı belirtiliyor. Bu konuda özellikle sınır bölgelerindeki illerin milletvekillerine bilgiler ulaşıyor. Bunlardan birisi de CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur. Milletvekili ne yapacak, bunun için ilgili bakanlığa soru önergesi verecek." ifadesini kullandı.