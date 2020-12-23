Sözcü yazarı Öztürk: Salgın başladığından bu yana oksijen tüpü sıkıntısı çekiliyor, bakanlık, İskenderun'da bulunan özel sektöre ait fabrikaya el koyabilir

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Koronavirüs (Covid-19) salgını başladığından bu yana oksiyen tüpü sıkıntısı çekildiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın İskenderun'da özel sektöre ait fabrikaya el koyabileceğini iddia etti.

Öztürk, "Korona salgınında hastane ve yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalar için mutlaka gerekli olan oksijen tüpleri konusunda tam bir skandal yaşanıyor. Gaziantep'te oksijen tüpünün patlaması sonucu 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'da oksijen bitmesi sonucu 8 kişinin öldüğüne ilişkin iddianın C.Savcılığı tarafından soruşturulduğunu belirtti. Bolu ve Ordu'da yine patlamalar meydana geldi. Salgın başladığından bu yana oksijen tüpü sıkıntısı çekiliyor. Yurtdışından ithalat da gerçekleşmeyince yerli üretime ağırlık veriliyor. Ancak yeterli denetimlerin yapılmaması ve Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan eşgüdümsüzlük beraberinde önemli sorunlar getirdi. Bakarsınız bakanlık, İskenderun'da bulunan özel sektöre ait fabrikaya el koyabilir." ifadesini kullandı.

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