Sözcü yazarı Öztürk: Peker’in iddiaları ülkemize yüklü miktarda kokain sokulduğunu doğruluyor; peki bu kokainler kimin, kim getirdi?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, son günlerde gündeme gelen ve yakalandığı iddia edilen 5 ton kokain transferine ilişkin olarak, "Varış yeri Türkiye olan gemi, Panama’dan transit geçerken ihbar üzerine arama yapıldı ve 5 tona yakın kokain yakalandı. Türkiye’de, iki limanda kokain ele geçirildi. Bu gelişmeler ve Sedat Peker’in öne sürdüğü iddialar, ülkemize yüklü miktarda kokain sokulduğunu doğruluyor. Peki bu kokainler kimin, kim getirdi?" diye sordu.

Öztürk, "İki ülke arasında Adli Yardım Sözleşmesi bulunduğu için sözleşme çerçevesinde bilgi, belge istenebilir. Konuyu İçişleri Bakanlığı ile gümrüğün bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili ülkeden geminin varış limanı Türkiye olduğuna göre bunun alıcısı, acentasını, gümrük işlemlerini yapacak firma ve gerekli olan diğer bilgilere de ulaşılabilir. İçişleri Bakanı sessiz. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, saygın, sözüne güvenilen bir siyasetçidir. Bu olayların üzerine daha önce nasıl gidildiğini, şimdi neden gidilmediğinin üzerinde durmalı" dedi.

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