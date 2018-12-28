Sözcü yazarı Öztürk: Özhaseki, şimdiden belediyeye atamalar yaptırıyor

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Mehmet Özhaseki'nin şimdiden belediyeye atamalar yaptırdığını iddia etti. Öztürk, "Mansur Yavaş, devlet olanaklarına karşı büyük bir mücadele yürütmek zorunda kalacak" dedi.

Öztürk, "Seçilmeden atamaları başladı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Doç. Dr. Asım Balcı 24 Nisan 2014 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne getirilmişti. Ankara-Altındağ'dan aday yapılacağı vaadiyle, 1 Aralık 2018 tarihinde görevinden ayrıldı. Balcı'ya adaylık sözü verilmemiş olsa belki görevinden ayrılmayacaktı. Ya da seçilmediği takdirde aynı göreve dönebilecekti" ifadesini kullandı.

"Hemen belirtelim Asım Balcı seçilemezse, artık genel sekreter yapılmaz. CHP'nin adayı Mansur Yavaş seçilirse, kuşkusuz kendilerine yakın bir ismi bu kritik göreve atar" diyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

Özhaseki seçilirse de, "Kusura bakma Asım Bey, o görevi artık Refik Tuzcuoğlu yürütecek" diyecektir. Refik Tuzcuoğlu'nu o göreve Mehmet Özhaseki'nin getirdiği biliniyor. Belediyedeki bu atama için "Seçim döneminde tüm siyasi organizasyon, davet, araç-gereç, afiş ve diğer hizmetler için masraflar belediye kesesinden yapılacak. Asım Balcı da, yerine yapılan bu atamaya ses çıkaramıyor. Çünkü, başkan adaylarının karnesini de Özhaseki tutuyor" deniliyor. Mehmet Özhaseki, başkan seçilir mi, seçilemez mi belli değil ama belediyeye şimdiden atamalar yaptırıyor. Mansur Yavaş, devlet olanaklarına karşı büyük bir mücadele yürütmek zorunda kalacak.