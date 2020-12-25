Sözcü yazarı Öztürk: Öyle hale gelindi ki, düzenli yardım alan hane sayısı Emekli Sandığı veya Bağ-Kur’dan emekli aylığı alanların sayısını geçti

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, düzenli yardım alanların sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Öyle hale gelindi ki, düzenli yardım alan hane sayısı Emekli Sandığı veya Bağ-Kur’dan emekli aylığı alanların sayısını geçti" değerlendirmesini yaptı.

Öztürk yazısında, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın (AÇSHB) 2019 Faaliyet Raporu'na göre, bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında artışla, toplam 55 milyar TL tutarında sosyal yardım yapılmış. Büyük bölümü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla düzenli ve süreli olarak yapılmış olan bu yardımlardan yıl içinde toplam 3 milyon 282 bin 975 hane yararlandı. Düzenli yardımlardan yararlanan hane sayısı da 2 milyon 501 bin 106 olarak belirlendi.Öyle bir hale gelindi ki, düzenli yardım alan hane sayısı Emekli Sandığı veya Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alanların sayısını geçti. 2019 AÇSHB ve Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılmış belli başlı/önemli/yekun oluşturan sosyal yardımların türleri de değişik." ifadesini kullandı.

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