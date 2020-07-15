Sözcü yazarı Öztürk: Muhammen bedeli 17 milyon lira olan arsa TOKİ tarafından 9 milyon liraya satıldı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir'in ihalesini yapacağı Keçiören-Ayvalı'da muhammen bedeli 17 milyon 123 bin 400 lira olan arsanın TOKİ tarafından 10 ay sonra 9 milyon 520 liraya satıldığını yazdı.

Öztürk, "Elimdeki belgelere göre 12 Eylül 2019 tarihinde, Hazine'ye ait 19 adet taşınmazın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından peşin olarak satılması kararlaştırdı. Ankara Büyükşehir'in ihalesini yapacağı Keçiören-Ayvalı 91977 Ad, 1 parsel, 5 bin 455 metrekarelik arsanın 4 bin 228 metrekaresi konut alanıydı. Muhammen bedeli 17 milyon 123 bin 400 TL olarak belirlendi ve bu fiyatla satışa çıkarıldığı ilan edildi. Milli Emlak adına yapılacak bu satışlardan elde edilen paranın yüzde 80'i Hazine'ye, yüzde 20'si ise satışı yapan belediyeye kalıyor." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, Satış ihalesinin yapılacağı gün ne olduysa oldu, sözünü ettiğimiz 17 milyon 123 bin 400 lira satış bedelli arsa, satış listesinden çıkarıldı. Satış işi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp TOKİ'ye devredildi. İşte bundan sonrası daha da ilginç. Aradan yaklaşık 10 ay geçti. 9 Temmuz 2020 tarihinde TOKİ bu arsanın da içinde bulunduğu 199 adet arsayı satışa çıkardı. 10 ay önce 17 milyon 123 bin 400 liraya satışa çıkarılan Keçiören-Ayvalı'daki arsanın, satış fiyatı bu kez 9 milyon 513 bin lira olarak belirlendi. Üstelik 17 milyon liraya satışa çıkarıldığında paranın peşin olması hükmü yer alırken, TOKİ'nin satışında ise yüzde 25'i peşin, kalanı 60 ay vade ile ödenmesi yer aldı. Arsa 7 bin liralık artışla 9 milyon 520 liraya verildi. Oysa, 2018 yılının Nisan ayında, bu arsanın 4 bin 500 metrekarelik yan parseli 18 milyon liraya Hazine tarafından yine ihaleyle satılmıştı." ifadesini kullandı.

Öztürk yazısında şunları kaydetti: