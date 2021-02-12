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Sözcü yazarı Öztürk: Mansur Yavaş'ın, Gökçek dönemine ait asıl bombasını yakında patlatacağını öğrendim

12 Şubat 2021 09:58

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski başkan Melih Gökçek dönemine ilişkin önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. 

Öztürk yazısında, "Melih Gökçek dönemine ilişkin yolsuzluğun, rantın boyutunu, Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yavaş'ın, Gökçek dönemine ait asıl bombasını yakında patlatacağını ve bunun Ankapark'la ilgili olduğunu öğrendim. Bilinenlerden çok farklı iddialar yer alacak gibi gözüküyor. Bu konu hayli gizli tutuluyor." ifadesini kullandı. 

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