Sözcü yazarı Öztürk: Mansur Yavaş’ı Sinan Aygün mü görevden aldırtmak istedi?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın TOGO Kuleleri’ne ilişkin açıklama yaparken bazı isimlerin kendisini görevden aldırtmak istediğine değinmesine ilişkin olarak, “Mansur Yavaş’ı Sinan Aygün mü görevden aldırtmak istedi?” diye sordu.

Öztürk’e konuşan Aygün, “Benim böyle bir girişimim asla olmadı. Yok böyle bir şey. Belediye başkanını kim görevden alabilir? İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı. Ben böyle bir görüşmeyi kimseyle yapmadım. Söyleyen bunu kanıtlasın” dedi.

Öztürk yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İlginç bir durum daha konuşuluyor. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in avukatı Mehmet Ali Alan, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin de avukatıydı. Dahası, TOGO Kuleleri olayında Sinan Aygün'ün de avukatı.

Böyle olur mu? Avukat Alan'a sordum, “Ben Sinan Aygün ve ortağının davalı yanında müdahale istemli talebini kabul ettikten bir gün sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi bana müracaat ederek bu dosyanın tarafımdan takip edilmesini istemiştir. Bu aşamada, taraflar arasında menfaat zıtlığı bulunmadığından Avukatlık Kanunu'nun 38/b maddesine göre belediyenin talebini kabul ettim” dedi. Avukat Alan, iddiasını şöyle sürdürdü:

“Belediye, 17. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar verdiği 17 Ocak 2018 tarihinde TOGO kulelerinin mühürleme işlemini yapmalıydı. Bu işlemi, belediye yapmamış, görevini yerine getirmemiş, şimdi sadece davasını sonuna kadar takip eden beni suçlamaktadır. Ben kararı gizlemediğim gibi inşaatın devamını da sağlamadım” Peki, TOGO Kuleleri ne olacak? Bundan sonra uzun bir süreç var. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TV'de yaptığı açıklamalarda, plana göre 20 bin metrekare olması gereken yere, 120 bin metrekarelik bina yapıldığını açıkladı."