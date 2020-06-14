Sözcü yazarı Öztürk: Kazdağı'nda toprağına, suyuna, ağacına sahip çıkan gençlere tam 107 bin lira ceza kesildi

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Kazdağları için nöbet tutan 7 kişiye 107 bin lira para cezası kesildiğini duyurdu.

Kazdağları direnişindeki isimlerden Serkan Kabak'la konuştuğunu yazan Öztürk “Vay siz misiniz pandemi döneminde ormanda dolaşan, nöbet tutan' denildi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayalı olarak para cezası kesilmeye başlandı. Yılmaz Doğan, Ulaş Baş, Ferzan Aktaş, Serkan Kabak, Sema Demir, Tayfur Çamlıbel, Murat Metiner'e bugüne kadar 107 bin lira para cezası kesildi." ifadesini kullandı.

Kabak, “Kazdağlarını, yurttaş girişine kapadılar, nöbetimize katılımı engellediler. Bugün bir şey yapmazsak Kazdağları'nı da yok edecekler. Bu hukuksuzluğu hep birlikte durduralım. Biz, 325 gündür şirketin proje alanının yanındaki nöbet alanımızda şirketi gözlemlemeye devam ediyoruz. Madenci şirket Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik) ise proje alanında hala varlığını sürdürüyor. Kazdağları'nı yok edecek projeleri henüz iptal edilmedi.” diye konuştu.

Öztürk, "Normalleşme sürecinde mesire alanlarından plajlara kadar yasak kalktı ama orman için yasağın kaldırılmadığı gerçeğiyle yüz yüzeyiz. 1 Haziran'a kadar nöbet alanına giriş-çıkışlarda sorun yaşanmazken, o tarihten sonra proje alanı günlük yürüyüş eylemi dönüşlerinde jandarma komutanlığı tutanak düzenledi. Kazdağı'nda toprağına, suyuna, ağacına sahip çıkan gençlere tam 107 bin lira ceza kesildi." bilgisini paylaştı.

Serkan Kabak, 'İnsanlığın bu krizini, bizleri bu krizden kurtarabilecek doğayı yok etmek İçin fırsata çevirmeyin. Tüm yaşam savunucularını nöbetimize destek olmaya, orman yasağının kaldırılması için İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerine talepte bulunmaya çağırıyoruz" dedi.

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