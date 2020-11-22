Sözcü yazarı Öztürk: İçişleri Bakanlığı'nın İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki soruşturması birinci aşama, yakın bir gelecekte yeni soruşturmalar gelecek

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun , 'Kanal İstanbul' projesi hakkında yaptığı sözlü/görsel açıklamaları üzerine İçişleri Bakanı'nın talimatıyla hakkında araştırma/ön inceleme başlatıldı. Daha bu birinci aşama. Yakın bir gelecekte yeni soruşturmalar gelecek. Buna şimdiden hazır olsun." görüşünü savundu.

Öztürk, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçmişe dönük araştırmaları yaptırıyor, bölüm bölüm yargıya intikal ettiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan eleştirilerden birisi, geçmiş döneme ilişkin sağlanan rantlar başta olmak üzere haksız kazançların üzerine yeterince gitmediğidir." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında şunları kaydetti:

“Kanal İstanbul”la ilgili astırdığı afişleri bile konu yapan, bunun için harcanan paranın başkandan tahsilinin gündeme gelmesi yetmiyor. Bir de “İdarenin bütünlüğü ve kamu görevlerinde birliğin sağlanması ilkesine açıkça aykırı hareket ettiği, devlet politikası haline gelmiş ve kamu kaynağı kullanılarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynağı kullanılarak muhalefet ettiği” gerekçe gösterilip hakkında suç duyurusuna bile hazırlanılıyor.

Tüm bunlar olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapması gerekenler de var.

İktidarın en büyük argümanı belediye (kamu) parasının usulsüz harcandığı iddiası. Bu iddiaları karara bağlamak veya Sayıştay'a gönderme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yetkisindedir. Bu olanağın kullanılmasıyla, iktidarın en büyük kozu elinden alınmış olacak."