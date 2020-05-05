Sözcü yazarı Öztürk: İçişleri Bakanlığı'nın bloke koyduğu paralar bağış yapanlara iade edilecek

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nın bloke koyduğu paraların bu hafta bağış yapanların hesapların iade edileceğini duyurdu. Öztürk, iade konusunda bağış yapan vatandaşların 'fişlenme' kaygısı taşıdığını yazdı.

Öztürk, "İçişleri Bakanlığı'nın bloke koydurduğu para, bankada bekliyor. Cezalandırılan belediyeler değil, şu günlerde destek bekleyen fakir-fukara yurttaşlarımız, işini kaybettiği için evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımız oluyor. Bakanlık, hesaba bloke koydurmakla yapmak istediğini yaptı. Belediyeler, 'Bize yapılan bağışlara haksız bir biçimde bloke koyduruyorsunuz. Bağış yapan vatandaşları da cezalandırıyorsunuz. Hiç değilse, vatandaşın yatırdığı parayı kendilerine iade edin' diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bağış yapanlara paralarının iadesi için nihayet adım atıyor. Bu hafta içinde o paralar, yatıranların hesaplarına gönderilecek. İçişleri Bakanlığı'nın kimlerin belediyelere bağış yaptığını merak edip de inşallah bankadan isim listesi istemez. Açıkçası insanların bu konuda 'fişlenme' kaygısı var. Böyle bir kaygı taşımakta da haksız değiller." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı CHP'li belediye başkanlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen vatandaşlara yardım etmek için oluşturduğu bağış kampanyasını genelge durdurdu, yapılan bağışlara da bloke koydurdu.