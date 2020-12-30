Sözcü yazarı Öztürk: İBB, yolsuzluk iddiaları konusunu çok ağırdan alıyor, iktidarla ters düşülmemesi için mi üzerine gidilmiyor?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş döneme ilişkin yolsuzluk iddialarının üzerine gidilme konusunun çok ağırdan alındığını belirterek, "Yolsuzluk, usulsüzlük mü bulamıyor, yoksa iktidarla ters düşülmemesi için iddiaların üzerine mi gidilmiyor?" diye sordu.

Öztürk, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önceki dönemle ilgili başta imar rantları olmak üzere kapsamlı bir araştırma yaptırdı. Bunların bir kısmını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirdi. Yavaş, düzenlediği basın toplantısında, belediyenin uğratıldığı zararı 3 katrilyon lira olarak açıkladı. Ankara'da bunlar yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suskunluğunu bu köşede vurgulamış, geçmişte bunca yolsuzluk yapıldığı gündeme getirilirken, bunların ortaya çıkarılmadığını, yargıya intikal ettirilmediğini vurgulamış, o zaman iddialarının gerçek olmadığını da eklemiştik." ifadesini kullandı.

Öztürk, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolsuzluk iddialarının üzerine gitme konusunu çok ağırdan alıyor. Adeta, 'Beni bu işlere bulaştırmayın' havasında. Nitekim, bugüne kadar savcılığa intikal ettirdiği dosya sayısının üçü-beşi geçmediğini öğreniyoruz. Peki, teftiş kurulu ne yapıyor? Yolsuzluk, usulsüzlük mü bulamıyor, yoksa iktidarla ters düşülmemesi için iddiaların üzerine mi gidilmiyor?" görüşünü savundu.

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